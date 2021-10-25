За посредничество в даче взятки орловчанка заплатит 450 тысяч рублей штрафа

Орловчанку осудили за посредничество в даче взятки. Женщина, помогавшая заключить "сделку" о платных оценках между студентом и проректором вуза, теперь заплатит 450 тысяч рублей.

Подробности рассказали в следкоме. Сам инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда женщина помогла договориться студенту ОГИЭТ, имеющему "хвосты" по разным предметам, проплатить хорошие оценки.

- Обвиняемая способствовала достижению договоренности между проректором ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт экономики и торговли» и студентом данного образовательного учреждения о выставлении последнему за взятку в сумме 32 тысяч рублей положительных оценок по учебным дисциплинам, по которым у него имелась академическая задолженность, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Коррупционный замысел был раскрыт, дело рассмотрена в суде. Решением Фемиды, женщина должна заплатить крупный штраф. Приговор пока что в силу не вступил.