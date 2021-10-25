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Общество25 октября 2021 17:33

В Мценской районной больнице спасатели тренировались тушить пожар

По сценарию, огонь охватил помещения медучреждения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В больнице Мценска спасатели тренировались тушить пожар

В больнице Мценска спасатели тренировались тушить пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Мценской районной больнице спасатели тренировались тушить пожар. По сценарию, огонь охватил помещения медучреждения, пришлось эвакуировать людей.

Об учениях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные отработали действия на случай реального ЧП. По замыслу, медикам не удалось потушить огонь в помещениях огнетушителями, понадобилась подмога. Людей эвакуировали, огонь локализовали.

- Наиболее страшен огонь там, где есть люди, которые не могут быстро эвакуироваться из горящего помещения, такие как больницы, социальные учреждения. Для предотвращения беды огнеборцы постоянно проводят пожарно-тактические занятия по отработке готовности сил и средств персонала учреждения и пожарного караула на таких объектах, - прокомментировала учения пресс-служба регионального главка МЧС.