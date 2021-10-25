Жителя Мценска задержали с пакетом конопли

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Жителя города Мценска Орловской области задержали с пакетом конопли. За хранение наркотиков в крупном размере 35-летнему мужчине грозит реальный срок лишения свободы.

В местный отдел полиции поступил сигнал о том, что амчанин может быть причастен к обороту запрещенных веществ. При проверке, информация подтверидилась. Во время личного досмотра в рюкзаке мужчины оперативники обнаружили пакет с измельченной коноплей. Находку изъяли. Экспертиза в дальнейшем показала, что вес наркотического растения превышает 220 граммов, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по 2 част 228 статьи УК РФ. Амчанину, согласно этой статье, может светить до десяти лет тюрьмы.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.