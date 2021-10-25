Документацию по приюту для животных в Орле отправили на гоэкспертизу

Разработка проектно-сметной документации для госприюта для животных в Орле завершена Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается работа по созданию госприюта для бездомных животных. Запланированная на 2021 год разработка проектно-сметной документации завершена и проходит государственную экспертизу в ОА ОО «Орелгосэскпертиза». Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении ветеринарии Орловской области.

На разработку документации из областного бюджета была выделена субсидия в размере 1,8 миллиона рублей. Теперь на проведение самого капремонта в будущем приюте необходимо 34,5 миллиона. Работы запланированы на 2022 год.

Напомним, приют расположится на территории складов Спецавтобазы по адресу: Новосильское шоссе,18 (литера Ч).

- Запланированная вместимость приюта составляет 150 мест для единовременного содержания животных, - пояснил в официальном ответе на запрос «КП» и.о. начальника Управления ветеринарии Орловской области Тамара Миронова.