Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 15:57

Документацию по приюту для животных в Орле отправили на гоэкспертизу

На подготовку помещений для передержки бездомных собак потребуется почти 35,5 миллиона рублей
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разработка проектно-сметной документации для госприюта для животных в Орле завершена

Разработка проектно-сметной документации для госприюта для животных в Орле завершена

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается работа по созданию госприюта для бездомных животных. Запланированная на 2021 год разработка проектно-сметной документации завершена и проходит государственную экспертизу в ОА ОО «Орелгосэскпертиза». Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении ветеринарии Орловской области.

На разработку документации из областного бюджета была выделена субсидия в размере 1,8 миллиона рублей. Теперь на проведение самого капремонта в будущем приюте необходимо 34,5 миллиона. Работы запланированы на 2022 год.

Напомним, приют расположится на территории складов Спецавтобазы по адресу: Новосильское шоссе,18 (литера Ч).

- Запланированная вместимость приюта составляет 150 мест для единовременного содержания животных, - пояснил в официальном ответе на запрос «КП» и.о. начальника Управления ветеринарии Орловской области Тамара Миронова.