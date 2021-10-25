В колониях Орловской области находятся почти 3,5 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В колониях Орловской области находятся 3469 человек. Больше всего осужденных отбывают наказание за наркотики. Такую информацию за девять месяцев огласили на заседании коллегии регионального УФСИН России 20 октября.

По сравнению с аналогичным периодом среднесписочная численность осужденных снизилась на 2,5%. За незаконный оборот наркотиков наказание отбывают 967 человек, за убийство - 587 человек, за кражу – 481.

- Освободилось из учреждений УФСИН 1384 человека, из них условно-досрочно 119 человек, 81 осужденному заменена неотбытая часть наказания на более мягкий вид наказания. Трем осужденным предоставлен отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.