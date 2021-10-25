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Общество25 октября 2021 13:40

На ноябрьских праздниках в Орле организуют круглосуточные дежурства

Сотрудники полиции будут патрулировать общественные территории
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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На ноябрьских праздниках в Орле организуют круглосуточные дежурства

На ноябрьских праздниках в Орле организуют круглосуточные дежурства

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время грядущих длинных выходных, с 30 октября по 7 ноября, в Орле организуют круглосуточные дежурства. Сотрудники полиции будут патрулировать общественные территории для обеспечения антитеррористической безопасности.

По информации пресс-службы администрации Орла, маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам массового скопления людей и местам расположения памятников, мемориальных и культовых сооружений, стел, надгробий.

Кроме того, организуют дежурства и в самой городской администрации.

- Издан правовой акт, переводящий руководящий состав, начальников структурных подразделений и территориальных управлений, подведомственных учреждений администрации Орла в режим круглосуточного дежурства с 17.00 3 ноября до 9.00 8 ноября 2021 года, - сообщает пресс-служба мэрии.