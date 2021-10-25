Нарушение пожарной безопасности в лесах обошлось орловцам в 36,5 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года жителей Орловской области оштрафовали на 36,5 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. При этом за этот период инспекторы выявили 18 административных нарушений.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, в 2021 году лесники и пожарные совершили 40 выездов на возгорание сухой травы на полях на площади 61 гектара.

- В текущем году пожароопасный сезон на территории Орловской области введен с 12 апреля, а с 23 июня введен особый противопожарный режим. К настоящему моменту пожароопасный сезон на территории региона отменен, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.