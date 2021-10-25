Коронавирус в Орле на 25 октября 2021: заболело 273 человека, 6 умерло

Фото: Ольга СУПОНЕВА

За последние сутки в Орловской области вновь побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Федеральный оперштаб обновил статистические данные, и мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 октября 2021.

Диагноз covid-19 поставлен 273 жителям региона. Это рекордное суточное число заразившихся. Всего заболело 51 423 орловца.

Выздоровело и выписано за минувшие сутки 52 человека. В общей сложности излечилось 46 618 жителей региона.

Данные стопкоронавирус.рф

Умерло за сутки еще 6 пациентов с диагнозом covid-19. Всего в регионе ушло из жизни 1 064 человека с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.

В Орловской области в связи с ростом заболеваемости ужесточены ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Новые правила начнут действовать с 30 октября.