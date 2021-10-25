В Орловской области с начала 2021 года возбудили 380 дел об убийствах и изнасилованиях

Раскрываемость преступлений составила 100% Фото: Архив "КП"

В Орловской области за девять месяцев 2021 года возбудили 380 уголовных дел об убийствах, изнасилованиях и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Такая информация была озвучена 22 октября в региональном управлении Следственного комитета РФ на заседании коллегии.

Раскрываемость преступлений составила 100%. Причем с начало года орловские следователи раскрыли 27 преступлений прошлых лет (16 - тяжких и особо тяжких). Это на 42% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

- Скоординированное межведомственное взаимодействие позволили добиться положительной динамики в сфере противодействия коррупции. Следователями расследовано 71 преступление коррупционной направленности. В суд с обвинительным заключением направлено 2 уголовных дела в отношении 2 лиц особого правового статуса, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области.