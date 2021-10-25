Среди орловских автолюбителей большинство владеет машинами мощностью до 100 "лошадей"

В Орловской области большинство автолюбителей владеет автомобилями мощностью до 100 "лошадей" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Среди орловских автомобилистов большинство владеет машинами мощностью до 100 "лошадей". В регионе зарегистрировано более 139 тысяч таких автомобилей, всего же легковых машин в области более 248 тысяч.

Такие данные приводит налоговая инспекция Орловской области. Общая сумма налогов за 2020 год на все зарегистрированные в области легковушки превысила 676 миллионов рублей.

Это, в том числе, 139,4 тысячи автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с., 90 тысяч легковушек мощностью от 100 до 150 "лошадок", 12,7 тысяч автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил, 4,5 тысячи машин от 200 до 250 л.с, а также 1,7 тысяч легковых автомобилей с двигателем мощностью более 250 "лошадей". На дорогостоящие автомобили применяется повышающий коэффициент при расчете налогов.

В УФНС России по Орловской области напоминают, что оплатить транспортный налог за 2020 год нужно до 1 декабря 2021.