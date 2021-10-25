В конце рабочей недели в Орле немного потеплеет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новая рабочая неделя в Орле и области встретит жителей региона холодами и минусовыми температурами ночью. Однако к концу недели воздух немного прогреется и последние дни октября еще успеют порадовать теплом. Публикуем прогноз погоды с 25 по 29 октября.

По информации Росгидрометцентра, в понедельник, 25 октября, ожидается ясная погода без осадков. Днем воздух прогреется только для +5 градусов, ночью – 3 градуса мороза. Западный ветер 2 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Во вторник, 26 октября, облачно и без дождя. Днем +9 градусов, ночью 0. Юго-западный ветер 5 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В среду, 27 октября, прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью +3. Юго-западный ветер 5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В четверг, 28 октября, облачно и небольшой дождь. Днем +11 градусов, ночью +6 градусов. Западный ветер 5 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В пятницу, 29 октября, облачно без осадков. Днем +12 градусов, ночью +6 градусов. Юго-западный ветер 2 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.