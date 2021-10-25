В Орловской области работодатели незаконно привлекали к труду мигрантов

Полицейские подвели итоги операции "Нелегал" Фото: Архив "КП"

В УМВД по Орловской области подвели итоги операции "Нелегал-2021". За время ее проведения выявлено больше 200 нарушений в сфере миграции, в том числе работодатели незаконно привлекали иностранцев к труду.

Так, в Дмитровском районе на стройке незаконно трудились 8 выходцев из ближнего зарубежья. Ни у одного не было патента на работу. Иностранцев оштрафовали, нанявшего их работодателя ждет административное расследование. В полиции отмечают, что самое частое нарушение в сфере миграции - фиктивная прописка иностранцев.

- В ходе проверок выявлено 233 административных правонарушения, 177 из них - нарушения режима пребывания иностранцев. За незаконную трудовую деятельность и нарушение установленных правил привлечения иностранных работников составлено 56 протоколов. Возбуждено 8 уголовных дел в сфере миграции, преимущественно за осуществление фиктивной регистрации иностранных граждан, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также во время операции "Нелегал" удалось задержать нескольких иностранцев, находящихся в розыске. Четверых человек выдворили за пределы РФ.