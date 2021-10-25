Детские интернаты, дома престарелых и другие соцучреждения Орловской области закроют на карантин

В Орловской области на две недели закроют на карантин интернаты и другие стационарные соцучреждения для детей и взрослых. Карантин начнется 30 октября.

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и обусловлено высоким приростом заболевших covid-19. Указ подписал губернатор. Согласно ему, с 30 октября по 14 ноября 2021 года закрываются на карантин детские дома, интернаты, другие образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На карантин они закроются вместе с сотрудниками.

С 30 октября по 12 ноября закроютсяна карантин стационарные организации социального обслуживания и стационарные отделения центров соцобслуживания населения.

Какие еще ограничения вступают в силу с 30 октября читайте здесь.