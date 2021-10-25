Прививку от ковид в Орле 25 октября можно сделать в трех районах

В Орле продолжают вакцинацию от коронавируса. 25 октября сделать прививки можно будет сделать в поликлиниках, а также мобильных пунктах вакцинации, расположенных в трех районах - в Железнодорожном, Советском и Заводском.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, с понедельника по субботу включительно (с 9.00 до 16.00 часов) привиться без предварительной записи можно на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина.

С 12.00 до 19.00 мобильные ФАПы будут работать возле ТЦ «Водолей» на улице Тургенева, около ТЦ «Европа» на Московской, 67. В ежедневном режиме работает прививочный кабинет на первом этаже ТМК «ГРИНН» (напротив магазина «М-Видео»).

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.