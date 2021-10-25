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Звезды25 октября 2021 9:44

В Орле на разработку проекта ремонта Бунинки планируют выделить 17,5 миллиона рублей

Профильные комитеты облсовета начали обсуждение бюджета на 2022 год
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Здание областной научной библиотеки сыпется уже не первый год

Здание областной научной библиотеки сыпется уже не первый год

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 октября в Орле прошло заседание комитет облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму. В центре внимания депутатов оказался проект бюджета на 2022 год в этих сферах.

По информации пресс-службы Орловского облсовета, проект бюджета области на 2022 год представила руководитель регионального Департамента финансов Елена Сапожникова. Она сообщила, что одной из статей финансирование станет составление проектно-сметной документации по ремонту библиотеки им. Бунина. На эти нужды планируют выделить 17,5 миллиона рублей.

Отметим, здание областной библиотеки уже не первый год находится в неудовлетворительном состоянии и обнесено красно-белыми сигнальными лентами.