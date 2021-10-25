Скульптуру Николаю Чудотворцу установят на площади Сергея Булгакова в Ливнах

В Ливнах установят 5,5-метровую скульптуру Святому Николаю Чудотворцу. Фото: администрация города Ливны

21 октября в Ливнах прошли публичные слушания о месте установки памятника Святому Николаю Чудотворцу. Дискуссия продолжалась около двух часов и в итоге была выбрана площадь Сергея Булгакова, уроженца города Ливны, общественного деятеля и религиозного философа.

По информации пресс-службы администрации города Ливны, в слушаниях приняли участие более 130 человек. Не все поддержали идею с установкой скульптуры на площади Сергия Булгакова, предлагались другие варианты для установки памятника. Основные аргументы – перенасыщенность площади мемориальными объектами, стремление подобрать более просторное место.

- По итогам обсуждения большинство участников мероприятия проголосовали за установку памятника Святому Николаю Чудотворцу на площади Сергея Булгакова. Только пять человек проголосовали против. Бронзовая конструкция высотой 5,5 метров весом около 6 тонн, возможно, займет свое место уже в этом году, - сообщает пресс-служба администрации города Ливны.