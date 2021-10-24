Двое выходцев из ближнего зарубежья задержаны в Орле за сбыт героина

Выходцы из ближнего зарубежья задержаны за сбыт героина в Орле

В Орле двоих наркосбытчиков, выходцев из ближнего зарубежья, задержали полицейские. Из незаконного оборота изъята крупная партия героина.

Задержание провели оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Двое молодых мужчин - иностранцев, 21 года и 23 лет, собирались сбыть партию героина бесконтактным способом. В тайник они поместили 5 доз. Во время проведения досмотра полицейские нашли еще несколько десятков свертков с героином в автомобиле иностранцев и в сумке одного из них. Дальнейшее исследование изъятых наркотиков показало, что их вес превышает 64 грамма.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оба сбытчика заключены под стражу. Продолжается следствие.