В детских садах и школах Орла будут работать дежурные группы в ноябрьские выходные

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В Орловской области на период ноябрьских выходных будет организована работа дежурных групп для дошкольников и учеников младшей школы. В садах они будут работать с 1 по 3 ноября, а в младшей школе в период второй недели каникул.

Решение такое было принято региональными властями на заседании оперативного штаба по борьбе с covid-19. В этом году школьные осенние каникулы продлятся дольше обычного, с 1 по 14 ноября из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу.

- Однако для младших школьников в период с 8 по 13 ноября будут организованы дежурные классы. Работать они будут на основании заявлений родителей или законных представителей, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Чтобы оставить ребенка в детском саду с 1 по 3 ноября тоже нужно будет написать заявление. И в школах, и в садах будет организовано горячее питание.