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Здоровье23 октября 2021 12:06

За сутки в Орловской области сразу 7 человек умерли от коронавируса

Печальную статистику на 23 октября 2021 опубликовал федеральный оперштаб
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области растет количество случаев заражения коронавирусом день ото дня, регион бьет свои антрекорды. За последние сутки, по данным федерального оперштаба на 23 октября 2021, умерло сразу 7 человек.

Это рекордное для региона число скончавшихся пациентов с лабораторно диагностированным covid-19. Ранее максимальное количество смертей за сутки составляло 6, такие данные были зафиксированы в апреле 2021.

Всего за время пандемии ушло из жизни 1 054 орловца, болевших коронавирусом.

Заразилось за последний день 265 человек, выписано по выздоровлению 69. Орловская область стоит на пороге цифры в 51 тысячу заболевших.