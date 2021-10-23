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Здоровье23 октября 2021 11:59

Рекорд снова побит: за сутки в Орловской области коронавирусом заболело 265 человек

Оперштаб опубликовал данные о распространении covid-19 на 23 октября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловская область бьет антирекорды по коронавирусу

Орловская область бьет антирекорды по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавирусной инфекции на 23 октября 2021 года. Орловская область снова бьет свои антирекорды.

За сутки коронавирус подтвердился еще у 265 жителей региона. Общее количество выявленных случаев, за все время пандемии, приближается к 51 тысяче и составляе 50 879.

Выписано из больниц или снято с домашнего наблюдения за прошедший день всего 69 человек. В общей сложности излечилось 46 509 орловцев.

Умерло за сутки сразу 7 пациентов с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Число смертей составляет 1 054.

В регионе ужесточены антиковидные меры, с 30 октября начинают действовать новые ограничения.