Дорогу по улице Орловских Партизан в Орле продлят до нового жилого комплекса

Фото: пресс-служба администрации Орла

Улицу Орловских Партизан в Орле продлят. Новая дорога соединит Московское шоссе и улицу Космонавтов, на которой расположен новый жилой комплекс.

Во время строительства дороги перенесут инженерные сети из-под полотна и частично накроют их специальным куполом. На участке дороги в районе жилых домов обустроят лежачие полицейские, расширится количество парковочных мест, появятся тротуары, новые фонари. Жители нового жилого комплекса "Солнечный берег" смогут проезжать к своим домам.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, проект дороги разработают в 2021 году, а строить ее начнут в 2022.