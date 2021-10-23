В Орловской области с 30 октября вступят в силу новые ограничения по коронавирусу

В Орловской области вводятся новые ограничения по коронавирусу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области с 30 октября в силу вступят новые антикоронавирусные ограничения. Указ подписал губернатор.

Согласно ему, многие организации вынужденно закроют свои двери для посетителей, если они не имеют статуса "свободных от covid-19". Как уже сообщала "КП", на период длинных выходных 30 октября-7 ноября закроются кафе, рестораны и торговые центры. Также в список вошли следующие учреждения. Фуд-корты (можно взять еду только на вынос), магазины, кроме тех, что имеют отдельных вход, свободны от covid-19 или торгуют товаром первой необходимости, салоны красоты, организации, оказывающие бытовые услуги, фитнес-центры, бассейны, спа-салоны, кинотеатры, цирки, концертные залы, учреждения культуры, детские игровые комнаты, спортивные организации.

В Орловской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается тревожной. Каждый день регион бьет рекорд по количеству заразившихся. Привито, по последним данным, порядка 50% населения.