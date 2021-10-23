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Здоровье23 октября 2021 9:15

Сделать прививку от коронавируса в Орле 23 октября можно на автовокзале и возле ТЦ

В мобильных пунктах вакцинации врачи принимают без записи
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Где сделать прививку от коронавируса

Где сделать прививку от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Орле мобильные пункты вакцинации продолжают работу в выходные. 23 октября сделать прививку можно в здании автовокзала и возле ТЦ "Водолей".

Медики ждут орловцев с 9.00 до 16.00. Предварительная запись не нужна, прием идет в рамках живой очереди. На автовокзале работает кабинет на первом этаже здания (адрес: ул. Автовокзальная,1). А возле ТЦ "Водолей" дежурит передвижной фельдшерско-акушерский пункт (кл. Тургенева, 42).

В обладминистрации напоминают, что желающие сделать прививку должны при себе иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС.