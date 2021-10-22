В выходные в Орле солнце сменится дождем, температура понизится

Погода на выходных будет переменчивой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Грядущие выходные, 23-24 октября, в Орле отметятся изменчивой погодой и похолоданием. Публикуем подробный прогноз погоды.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в субботу 23 октября небо над городом то ячное, то затянуто облаками. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Темпетатура воздуха ночью на отметке в +4 градуса, днем потеплеет до +10. Достаточно сильный ветер юго-западного направления, атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье 24 октября холоднее: от +2 градусов в ночное время до +7 днем. Облачно, небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 5 м/с. Давление 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе тенденция к похолоданию сохранится, столбики термометров в ночное время уйдут в минус, ожидается снег.