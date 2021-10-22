В Орле с 25 октября закрывается сезон дачных перевозок

Сезон дачных перевозок закрывается
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Нынешняя неделя в Орле - последняя, на которой курсируют дачные автобусы. Ближайшее воскресенье, 24 октября, станет последним днем, когда автобусы повезут дачников в их владения.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла:
- Администрация Орла еще раз напоминает, что автобусы №61, №65 и №20Д последний раз в этом году раз повезут горожан по своим маршрутам на предстоящих выходных.
Официально сезон дачных перевозок закроется 25 октября 2021 года.