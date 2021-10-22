В Орле с 25 октября закрывается сезон дачных перевозок

Сезон дачных перевозок закрывается Фото: Ольга СУПОНЕВА

Нынешняя неделя в Орле - последняя, на которой курсируют дачные автобусы. Ближайшее воскресенье, 24 октября, станет последним днем, когда автобусы повезут дачников в их владения.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла:

- Администрация Орла еще раз напоминает, что автобусы №61, №65 и №20Д последний раз в этом году раз повезут горожан по своим маршрутам на предстоящих выходных.

Официально сезон дачных перевозок закроется 25 октября 2021 года.