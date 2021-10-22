Где без записи сделать прививку от коронавируса в Орле 22 октября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Помимо поликлиник, получить вакцину можно в мобильных пунктах, публикуем график и места их работы на 22 октября 2021 года.

С 12.00 и до 19.00 привиться без записи в порядке живой очереди можно в Железнодорожном и Заводском районах. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт дежурит у ТЦ "Европа" на Московской,67. А также открыт кабинет на первом этаже ТМК "ГРИНН" по Кромскому ш-се, 4.

Перед тем, как сделать прививку, медики проконсультируют и проведут осмотр. С собой нужно взять документы: паспорт, полис, СНИЛС.