В Орловской области за неделю развернули 72 ковидные койки

В Орловской области за неделю открыли развернули 72 ковидные койки Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения ковидных больных. Менее недели назад из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе закончились места в «красных зонах». В настоящее время развернуто 72 дополнительные койки.

Такую информацию 22 октября во время онлайн-брифинга с журналистами озвучил и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев. Глава обздрава сообщил, что за неделю дополнительные коечные места развернули в Мценской ЦРБ (30 коек), Болховской ЦРБ (12 коек) и Кромской ЦРБ (30 коек).

- Койки развернуты для пациентов средней степени тяжести. Не все больницы подходят для этого. Есть вопросы технического обеспечения, кадровые, - пояснил Владимир Николаев.