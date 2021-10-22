Жители части домов по Комсомольской в Орле до вечера остались без отопления

Из-за ремонта на теплотрассе два десятка домов по Комсомольской остались без тепла Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 22 октября жители части домов по Комсомольской улице остались без отопления. Причиной тому ремонт участка теплотрассы.

Как сообщили в ООО «Газпромтеплоэнерго Орел», ремонтные работы будут проводиться до 21.00. Из-за них вынуждено пришлось отключить котельную, расположенную по адресу Комсомольская, 127 а.

Остыли батареи в домах, запитанных от указанной котельной: от дома №127 по дом №141. После проведения всех восстановительных работ, тепло вернется в квартиры горожан.