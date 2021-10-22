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Общество22 октября 2021 12:39

В Орле будут судить членов ОПГ, похитивших у коммерческой фирмы 28 миллионов рублей

Преступники воспользовались служебным положением одного из своих компаньонов
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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В Орле будут судить членов ОПГ, похитивших у коммерческой фирмы 28 миллионов рублей

В Орле будут судить членов ОПГ, похитивших у коммерческой фирмы 28 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут три члена организованной преступной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (более 28 миллионов рублей) и отмывание похищенных денег.

По информации прокуратуры Орловской области, обвиняемые воспользовались служебным положением одного из своих компаньонов из акционерного общества «Жилстрой». С помощью него они похитили сбережения коммерческой фирмы и затем легализовали более 9,4 миллиона рублей.

- Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом г. Орла. Ранее еще один член ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.