В Орле будут судить членов ОПГ, похитивших у коммерческой фирмы 28 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут три члена организованной преступной группы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (более 28 миллионов рублей) и отмывание похищенных денег.

По информации прокуратуры Орловской области, обвиняемые воспользовались служебным положением одного из своих компаньонов из акционерного общества «Жилстрой». С помощью него они похитили сбережения коммерческой фирмы и затем легализовали более 9,4 миллиона рублей.

- Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом г. Орла. Ранее еще один член ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.