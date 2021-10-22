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Здоровье22 октября 2021 12:04

На 22 октября еще 260 орловцев заболели коронавирусом, 4 человека скончалось

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 22 октября 2021 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области сразу 260 заболевших коронавирусом выявлено за сутки

В Орловской области сразу 260 заболевших коронавирусом выявлено за сутки

Фото: Архив "КП"

Число заболевших коронавирусом в Орловской области все продолжает расти, каждый день регион бьет собственные антирекорды. Согласно данным федерального оперштаба, по состоянию на 22 октября 2021 года сразу у 260 орловцев подтвердился диагноз covid-19.

Это рекордное суточное количество заболевших за все время пандемии. Суммарное количество зафиксированных случаев коронавируса в регионе достигло 50 614.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом за прошедший день всего 76 орловцев. В общем излечилось 46 440 человек.

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни. На 22 октября оперативный штаб сообщает о еще 4 летальных исходах течения болезни. Всего же умерло 1 047 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным covid-19.