Орловец украл гвозди, трубы и лестницу и сдал на металлолом Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла жажда наживы довела 45-летнего мужчину до кражи. Теперь он фигурант уголовного дела и ему грозит лишение свободы. Такими последствиями обернулась похищение металлической посуды, гвоздей, труб и лестницы из чужого дома.

По информации УМВД России по Орловской области, инцидент произошел в одном из частных домов на улице Михалицына. Воришка пробрался в жилище, разбив окно. Хозяину он нанес ущерб в размере 8 тысяч рублей. Похищенное сдал в пункт приема металла.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – ранее судимого орловца. Мужчина признался в содеянном. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.