В Орле 20 автобусов, привезенных из столицы, оказались не на ходу Фото: Архив "КП"

21 октября в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. В центре внимания депутатов и представителей администрации оказалось кризисное состояние трамвайно-троллейбусного предприятия и его подвижного состава.

По информации пресс-службы Орловского горсовета, руководитель УМИЗ Сергей Поляков сообщил, что из 111 имеющихся автобусов 20 поставлены на консервацию. Причиной стало плохое техническое состояние и отсутствие средств на ремонт.

При этом долги ТТП уже приблизились к отметке в 260 миллионов рублей. Теперь в эту сумму включены не только традиционные долги за электроэнергию, но и долги перед кампаниями, у которых были приобретены 32 автобуса «ПАЗ VECTOR NEXT».

- По первому договору лизинга на 58 миллионов рублей ТТП получило 12 автобусов. Есть решение суда о взыскании обязательных ежемесячных платежей. Задолженность скопилась за 8 месяцев. Есть и второй договор на 85 миллионов, по нему получено 20 автобусов. По этому договору также накапливается задолженность, в ноябре предстоит суд, - сообщил и.о. руководителя ТТП Юрий Чемеров.

Таким образом, 20 старых подаренных автобусов стоят мертвым грузом, а 32 новых обернулись для предприятия судебными разбирательствами.