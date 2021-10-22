Орловский облсуд поставил точку в споре между советником губернатора и фельдшером

Обслуд поставил точку в споре между советником губернатора и медиком Фото: Архив "КП"

Орловский областной суд поставил точку в споре между советником губернатора Сергеем Лежневым и фельдшером Дмитрием Серегиным. Лежнев выплатит медику компенсацию морального вреда за грубые слова.

Тяжба началась из-за фраз, написанных с аккаунта Сергея Лежнева в социальных сетях. В адрес фельдшера были брошены слова "балабол", "пустобрех", "полный неуч". Дмитрий Серегин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Советский районный суд не счет эти выражение оскорбительными, тогда фельдшер обжаловал решение в суде высшей инстанции.

Как пишет издание "Орелтаймс", облсуд отменил решение суда районного и постановил взыскать с советника губернатора компенсацию морального вреда. Иск оказался удовлетворен частично, Сергей Лежнев выплатит в пользу Дмитрия Серегина 20 тысяч рублей.