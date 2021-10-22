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Общество22 октября 2021 10:29

Под Орлом горела зерносушилка с семенами подсолнечника

Пожар вспыхнул днем в Урицком районе
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Под Орлом горела зерносушилка с семенами подсолнечника

Под Орлом горела зерносушилка с семенами подсолнечника

Фото: Архив "КП"

21 октября в деревне Большое Сотниково Урицкого района произошел пожар. Огонь вспыхнул в зерносушилке, заполненной семенами подсолнечника. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

ЧП произошло в районе трех часов дня. К месту возгорания выдвинулись сотрудники 38-ой пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горение происходило внутри сушилки.

- В результате пожара стены сушилки закопчены изнутри на площади пяти квадратных метров, конструкции сушилки не пострадали. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.