На Московской в Орле выключили светофор и свет в нескольких домах 22 октября

Из-за работ на подстанции на Московской отключили светофор и электричество в нескольких домах Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 22 октября несколько домов на Московской остались без света. Также здесь выключен один из светофоров на дороге.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, временно приостановлена подача электроэнергии из-за технических работ на трансформаторной подстанции. Без света остались дома №102,104 и 106.

Светофор не работает на перекрестке Московской и Орджоникидзе.

По планам, техобслуживание продлится до 12.00, после электроснабжение вернется.