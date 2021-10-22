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Общество22 октября 2021 10:27

На Московской в Орле выключили светофор и свет в нескольких домах 22 октября

Подача электричества приостановлена из-за техобслуживания трансформаторной подстанции
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Из-за работ на подстанции на Московской отключили светофор и электричество в нескольких домах

Из-за работ на подстанции на Московской отключили светофор и электричество в нескольких домах

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 22 октября несколько домов на Московской остались без света. Также здесь выключен один из светофоров на дороге.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, временно приостановлена подача электроэнергии из-за технических работ на трансформаторной подстанции. Без света остались дома №102,104 и 106.

Светофор не работает на перекрестке Московской и Орджоникидзе.

По планам, техобслуживание продлится до 12.00, после электроснабжение вернется.