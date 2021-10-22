С января по август 2021 из Орловской области уехало больше 9 тысяч человек

С января по август 2021 из Орловской области уехало более девяти тысяч человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

С января по август 2021 из Орловской области уехало более девяти тысяч человек. Данные о демографической ситуации представил Орелстат.

Согласно статистике, за 8 месяцев текущего года 9 463 человека покинули регион. Это меньше, чем в 2020 году: тогда за такой же период уехало более 10 тысяч жителей. Отмечается, что 614 орловцев уехало за рубеж. В 2020 за границу уехало более 1400 человек.

Прибыло в область за 8 месяцев 8 716 человек, таким образом миграционное снижение составило 747 человек. В 2020 году с января по август в Орловскую область приехало 9 884 человека, также наблюдалось миграционное снижение: на уровне 1545 человек.