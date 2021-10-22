«Милосердный гражданин» - это каждый из нас

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Школу – интернат посетили сотрудники «Социально-культурный фонд развития и инновации», а также председатель попечительского Совета фонда Сергей Николаевич Кутенев.

«Милосердный гражданин» - является одним из направлений деятельности нашего фонда, который включает в себя, в том числе, и проекты по поддержке учреждений социальной сферы», - рассказывает Сергей Кутенев, председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

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«К директору фонда обратилось руководство «КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат» с просьбой оказать помощь в приобретении энергосберегающих потолочных светильников. Нами было принято решение на оказание данной помощи, вышеуказанные светильники были закуплены и переданы школе-интернат, а для воспитанников начальных классов были так же переданы блокноты и ручки».

Руководство КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат» организовало для гостей небольшую экскурсию, в рамках которой сотрудники фонда увидели условия проживания воспитанников, ознакомились с нуждами учреждения.

Важно помнить, что учреждения социальной сферы играют огромную роль в жизни некоторых граждан нашей страны, но они (учреждения) нуждаются в нашей поддержке и посильной помощи.