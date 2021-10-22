В Орле планируют установить 17 новых светофоров до конца 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До конца 2021 года в Орле установят 17 новых светофоров и пешеходных дорожек. На эти цели Дорожный фонд выделил порядка 21 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Светофоры появятся на пересечении улиц Генерала Родина и Полесской, Ливенской и 1-й Курской, Максима Горького и Андрианова, Игнатова и Матвеева, Тургенева и Лескова, Михалицына и Артельного переулка, Советской и Революции. Кроме того, ряд уже имеющихся светофоров дооборудуют пешеходными фазами, кнопками вызова и освещением.

- По 12 из 17 объектам подрядчик определен – ООО «Доринвест». 21 октября состоялись торги еще по пяти объектам. Подрядчик определяется, - сообщает пресс-служба администрации Орла.