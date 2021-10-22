В Орле 18-летний водитель "ВАЗа" сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Молодой водитель на "ВАЗе" сбил пожилую женщину Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Орле 18-летний водитель "ВАЗа" сбил на пешеходном переходе пенсионерку. Пожилая женщина травмирована.

Вечером 21 октября молодой человек ехал за рулем "Четырнадцатой" по Карачевскому шоссе в сторону Мостовой улицы. В районе дома №84 проезжую часть по нерегулируемой зебре пересекала 72-летняя женщина. Юноша не успел вовремя затормозить, легковушка наехала на человека.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения,отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.