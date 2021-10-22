Андрей Клычков обсудил судьбу артефактов Судбищенской битвы с Министром культуры. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

21 октября губернатор Орловской области побывал в Москве на рабочей встрече Министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В центре внимания оказалась сохранность археологического наследия региона, а именно более 1,5 тысяч артефактов, найденных на месте Судбищенской битвы 1555 года.

По информации пресс-служба Правительства Орловской области, министр подчеркнула значимость проблемы и содействия в сохранении находок со стороны Минкульта.

- Конечно, ни у кого не вызывает сомнения, что необходимо сохранить находки для будущих поколений. Нам стоит совместно проработать возможные варианты музеефикации и создания экспозиции на основе найденных предметов и артефактов, - подчеркнула Ольга Любимова.

Напомним, весной 2021 года дайверы из клуба «ДИВО» нашли в реке Гоголь в Новодеревеньковском районе древнее копье и несколько десятков наконечников стрел. После к исследованиям подключились специалисты Института археологии РАН, которые смогли датировать находки и установить точное место легендарного сражения.

- Было обнаружено место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея. Среди находок свыше 800 наконечников стрел разных типов, более 100 свинцовых пуль и картечин, серебряные монеты Иоанна Грозного, пластины от доспехов, куски кольчуг и многое другое, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.