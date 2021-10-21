Под Орлом 25 октября ограничат движение на железнодорожном переезде

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

На будущей неделе орловским автолюбителям стоит быть бдительнее на железнодорожном переезде Паньково-Лужки Орловские. Здесь 25 октября на время ограничат движение.

Как сообщает Орловская дистанция пути Московской железной, в понедельник 25 октября на переезде 130 км перегона Паньково — Лужки-Орловские будет вестись ремонт. Это срочные работы по вскрытию настила, поэтому ограничение движения - мера вынужденная. Автомобильный транспорт сможет проезжать по одной полосе. Время ограничения с 9.00 до 17.00

Также в ноябре орловских водителей ждет ограничение движения на Панчука. На 10 дней перекроют участок улицы.