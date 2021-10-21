С начала 2021 года в Орловской области выявили около 2000 нарушений в сфере капремонта. Фото: пресс-служба региональной прокуратуры

21 октября в Орле состоялось заседание коллегии прокуратуры области. В центре внимания оказалась ситуация с соблюдением законности в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, с начала 2021 года в этой сфере было выявлено около 2000 нарушений. В итоге к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 374 должностных лица. Кроме того, по результатам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела.

- Вскрыты факты несвоевременного проведения заказчиками аукционов, затягивания подрядными организациями сроков ремонта, некачественного выполнения работ в отсутствие надлежащего контроля со стороны Регионального фонда капремонта многоквартирных домов, невнесения изменений в действующие нормативные правовые акты, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.