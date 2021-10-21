Орловских зрителей ждут на спектаклях Вологодского драмтеатра

Пресс-конференция в честь "Больших гастролей-2021" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 21 по 24 октября в Орле пройдут гастроли Вологодского драмтеатра. Программа «Больших гастролей» подарит заядлым театралам и классику, и ретро, и острую современность на сцене ОГАТ им. Тургенева.

Уже сегодня зрителей ждет погружение в постановку с большим метафизическим смыслом - драму по пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад». Перед показом и знакомством с орловской публикой художественный руководитель и ведущие актеры Вологодского драмтеатра поведали журналистам о том, что ожидает жителей нашего города.

- Зрительские запросы изменился за время пандемии в сторону легких комедийных жанров для отдыха и детских спектаклей, но стараемся поддерживать определенный баланс и сохранить классику. Мы привели в Орел шесть спектаклей – четыре взрослых и два детских. Они абсолютно разнообразны по своей конструкции, по режиссуре, по своей эстетике. Думаю, что каждый спектакль найдет своего зрителя, - говорит Алексей Ожогин, художественный руководитель Вологодского драматического театра.

Отметим, академический театр им. Тургенева уже в третий раз принимает участие в «Больших гастролях». Сейчас практически вся его труппа находится с ответным визитом в Вологде, где готовится к показу семи спектаклей.

- Программа «Большие гастроли», в которой принимают участие театры всех регионов России позволяет обмениваться своими спектаклями, делиться опытом. В ее рамках проводятся мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами. Это дает нам возможность не только вариться в своей каше, но и изучать опыт других регионах, знакомиться с творчеством других театров, - рассказывает Елена Казакова, директор академического театра им. Тургенева.

Афишу спектаклей Вологодского театра в Орле можно посмотреть здесь.