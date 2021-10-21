В Заводском районе Орла из-за аварии отключилось электричество

В Заводском районе из-за аварии отключили электричество Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 21 октября Заводской район остался без электроэнергии. Из-за аварии в домах погас свет.

Как сообщили в администрации города, в 12.36 произошла авария на трансформаторной подстанции. На месте в настоящее время продолжают работу аварийные бригады. По планам, к вечеру электричество и свет вернутся в квартиры горожан.

- На месте аварии работают бригады «Орловского энергосбыта». Ориентировочное время устранения – 18.00 21 октября, - пояснили в мэрии.