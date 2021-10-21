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Общество21 октября 2021 16:28

В Заводском районе Орла из-за аварии отключилось электричество

Аварийная бригада устраняет неполадки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Заводском районе из-за аварии отключили электричество

В Заводском районе из-за аварии отключили электричество

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 21 октября Заводской район остался без электроэнергии. Из-за аварии в домах погас свет.

Как сообщили в администрации города, в 12.36 произошла авария на трансформаторной подстанции. На месте в настоящее время продолжают работу аварийные бригады. По планам, к вечеру электричество и свет вернутся в квартиры горожан.

- На месте аварии работают бригады «Орловского энергосбыта». Ориентировочное время устранения – 18.00 21 октября, - пояснили в мэрии.