Орловца, зарезавшего 29-летнего знакомого, осудили на 10 лет лишения свободы

Орловца, зарезавшего своего 29-летнего знакомого, осудили на 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Орле вынесли приговор 42-летнему мужчине, устроившему поножовщину в собственном доме и признанным виновных в убийстве человека. Ближайшие 10 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима.

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, трагедия произошла в июле 2021 года деревне Болотовские дворы. Будучи подвыпившим, мужчина поссорился со своим 29-летним знакомым. Словесная перебранка на почве личной неприязни переросла в поножовщину – дебошир схватился за нож и несколько раз ударил своего оппонента в шею. Тот скончался на месте происшествия.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.