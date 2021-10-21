В микрофинансовых организациях орловские предприниматели заняли 230 миллионов рублей

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Предприниматели в Орловской области стали брать более крупные суммы в микрофинансовых организациях. Сумма заемных денег за полгода составила порядка 230 миллионов рублей.

Такую информацию озвучили в региональном отделении Банка России. Отмечается, что самих договоров на кредитование стало меньше, однако денег представители бизнеса берут больше.

- Фирмы стали обращаться в МФО за более серьезными суммами, нежели в прошлом году – микрофинансовые организации предлагают доступные условия для займов, - пояснили в Орловском отделении Банка России.

Рядовые же орловцы за займами в микрофинансовые компании стали обращаться почти вдвое реже. В 2021 году МФО выдали гражданам чуть более 58 миллионов рублей, это на 45% меньше, чем годом ранее.