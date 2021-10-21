На Орловскую область надвигается шквалистый ветер

Сильный ветер ожидается в Орловской области в ближайшие сутки Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сильный ветер надвигается на Орловскую область. О непогоде жителей региона предупредили в региональном МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра в ближайшие сутки, 21-22 октября, в области ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха повысится до +6...+11 градусов ночью и +12...+17 градусов днем. Ветер придет с юго-запада. Скорость его достигнет 8-13, а местами порывы разгонятся и до 15-18 м/с. Давление на уровне 737 мм рт.ст.

- Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении, - обращают внимание орловцев на правила безопасности в ГУ МЧС по региону.