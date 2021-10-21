Андрей Клычков поднял на совещании в Москве проблему трех аварийных орловских домов

Проблема переселения из аварийного жилья длится в Орле уже много лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 октября орловский губернатор Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Москве. На заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ был поднят целый ряд проблем Орловской области и, в частности, переселение из аварийного жилья.

Согласно озвученным в соцсетях Андреем Клычковым итогов заседания, губернатор рассмотрел вместе с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным ситуацию с тремя аварийными домами в Орле. Все они требуют срочного расселения. Речь идет о домах №38 и 40 по улице Металлургов и доме №15 по Кромскому шоссе.

- Будем прорабатывать вопрос о финансовой поддержке, - пояснил губернатор Орловской области.

Напомним, ранее для региона возобновилось финансирование по программе переселения из аварийного жилья в 2021-2022 году. До этого оно было приостановлено из-за не достижения необходимого уровня контрактования.