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Общество21 октября 2021 13:47

Андрей Клычков поднял на совещании в Москве проблему трех аварийных орловских домов

Губернатор сообщил, что речь шла о финансовой поддержке расселения
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Проблема переселения из аварийного жилья длится в Орле уже много лет

Проблема переселения из аварийного жилья длится в Орле уже много лет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 октября орловский губернатор Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Москве. На заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ был поднят целый ряд проблем Орловской области и, в частности, переселение из аварийного жилья.

Согласно озвученным в соцсетях Андреем Клычковым итогов заседания, губернатор рассмотрел вместе с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным ситуацию с тремя аварийными домами в Орле. Все они требуют срочного расселения. Речь идет о домах №38 и 40 по улице Металлургов и доме №15 по Кромскому шоссе.

- Будем прорабатывать вопрос о финансовой поддержке, - пояснил губернатор Орловской области.

Напомним, ранее для региона возобновилось финансирование по программе переселения из аварийного жилья в 2021-2022 году. До этого оно было приостановлено из-за не достижения необходимого уровня контрактования.