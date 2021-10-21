В Орле из десяти отремонтированных дорог приняли только три

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле из десяти объектов, которые в этом году ремонтировали по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", приняли только три. На остальных комиссия нашла недочеты и дефекты, дорожникам предстоит их устранить.

Довольны остались принимающие ремонтом Болховского шоссе, Маслозаводского переулка и улицы Паровозной. На других объектах комиссия нашла изъяны. Чаще всего это не доступность тротуаров и съездов для маломобильных людей, несоответствие пандусов ГОСТам.

- На это обращали внимание во время предварительной приемки улицы Октябрьской, Московского шоссе и переулка Южного. На Генерала Родина до итоговой приемки предстоит заделать места взятия проб асфальта, укрепить люки и частично просыпать тротуарную плитку. На Авиационной и Спивака основные претензии предъявлялись к межрельсовому пространству. Также устраняются замечания по переулкам Ипподромному, Южному, улице Герцена и Московскому шоссе, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.