В Орловской области на водителя, попытавшего дать взятку полицейскому, завели дело. Фото: региональное СУ СК России

20 октября в деревне Березовка Троснянского района произошел инцидент с нетрезвым водителем «Форд Фокуса». 47-летний мужчина попытался откупить и дать остановившему его сотруднику полицию взятку в 15 тысяч рублей. Однако в итоге вместо административного дела заработал себе уголовное.

По информации УМВД России по Орловской области, полицейский отказался от получения денег, однако водитель сам положил их в бардачок служебной машины. Заметив это полицейский обратился в дежурную часть и сообщил о случившемся руководству. На место выехала следственно-оперативная группа, которая и задокументировала факт преступления. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

- Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.